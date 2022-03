Koen Naert et Hanna Vandenbussche champions de Begique du semi-marathon à Gand

Koen Naert a remporté le championnat de Belgique du semi-marathon dimanche à Gand avec un chrono de 1h03:41., s'imposant devant Steven Casteele, 2e en 1h04:00. (20e). Adam Thaddée, 3e en 1h04:53. (22e), complète le podium national. Hanna Vandenbussche a triomphé chez les dames.

Dans sa phase de préparation, Koen Naert reste à deux secondes de son meilleur temps sur la distance. Le champion d'Europe du marathon avait couru l'an dernier les 21 kilomètres en 1h01:38. En déficit d'entraînement, Bashir Abdi a quant à lui abandonné dans une course à laquelle ont pris part de nombreux coureurs internationaux. C'est l'Ougandais Victor Kiplangat qui l'a emporté en 1h00:11. devant deux Kenyans Evans Mayaka, 2e en 1h01:02., et Josphat Kipchirchir, 3e en 1h01:10. Chez les dames, c'est un doublé pour le Kenya à l'arrivée avec Viola Chepngeno (1h07:25.) qui s'impose devant Beatrice Chepkemoi Mutai, 2e en 1h07:29. L'Ougandaise Rachael Zena Chebet a pris la 3e place en 1h09:47. Hanna Vandenbussche a remporté le titre national en terminant en 1h13:53., soit un record personnel pour l'athlète flandrienne de 34 ans, devant Nina Lauwaert (1h15:37.) et Vanja Cnops (1h15:46.) (Belga)