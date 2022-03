Le PSV s'impose à Utrecht et reste dans le sillage de l'Ajax

Grâce à un but d'Eran Zahavi (53e), le PSV Eindhoven est allé s'imposer 0-1 à Utrecht dimanche dans le cadre de la 26e journée du championnat des Pays-Bas. Chez les vainqueurs, Yorbe Vertessen a relayé le buteur israélien (62e).

Au classement, le PSV (61 points) est deuxième à deux longueurs de l'Ajax, vainqueur 2-3 de Cambuur vendredi. Utrecht occupe la 7e position (40 points). Heracles et Vitesse se sont quittés sur un match nul 0-0. Pour l'équipe d'Almelo, Noah Fadiga était titulaire et Lucas Schoofs (46e) et Elias Sierra (90e+2) sont montés au jeu. Dans l'autre camp, Lois Openda a fait son apparition sur la pelouse (61e). Au classement, Vitesse (41 points, 6e) reste bien en course pour les barrages européens et Heracles (27 points, 11e) est toujours concerné par la lutte pour le maintien. Plus tôt, Sittard s'est imposé 1-0 face à Willem II grâce à un but de Zian Flemming (52e). Chez les visités, Mickael Tirpan, qui a écopé d'une carte jaune (49e), a disputé l'intégralité de la rencontre tandis qu'Elton Kabangu a été remplacé (85e) à Willem II. Au classement, le Fortuna (22 points,15e) abandonne la place de barragiste à Willem II (22 points, 16e) bien que les deux équipes comptent le même nombre de points. (Belga)