Ski alpin: Pas de 2e manche pour Maes et Van den Broeck dans le 2e géant de Kranjska Gora

Comme la veille, Sam Maes et Dries Van den Broeck n'ont pu se qualifier pour la deuxième manche du second slalom géant de Kranjska Gora, comptant pour la Coupe du monde de ski alpin, dimanche en Slovénie.

Sam Maes, 52e la veille, a pris cette fois la 33e place de la première manche à 2:45 du plus rapide de la matinée, manquant de peu sa première qualification de la saison, réservée aux trente premiers de la première manche. Dries Van den Broeck, comme samedi, a manqué une porte et n'a pu aller au bout de son slalom géant. C'est le Suisse Marco Odermatt qui a réussi le meilleur chrono de cette première manche en 1:12.16 devant l'Allemand Alexander Schmid, 2e à 22/100es, et le Norvégien Henrik Kristoffersen, 3e à 3/10es, victorieux la veille. La deuxième manche est prévue à 12h30. Le dernier slalom géant de la saison est programmé à Courchevel/Meribel le 19 mars. (Belga)