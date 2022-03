WTA Indian Wells - L'Australienne Daria Saville, 409e mondiale, adversaire d'Elise Mertens au 3e tour

L'Australienne Daria Saville, 409e joueuse du monde, sera l'adversaire d'Elise Mertens au troisième tour du tournoi de tennis WTA 1000 d'Indian Wells.

Daria Saville (ex-Gavrilova), 28 ans, a surpris la numéro 10 mondiale, la Tunisienne Ons Jabeur, 27 ans, au 2e tour samedi s'imposant en trois manches 7-5, 6-7 (0/7), 6-4 au bout de 2 heures et 39 minutes de jeu. Plus tôt dans le programme, exemptée du premier tour, Elise Mertens (N.20), 23e mondiale, n'avait pas manqué son entrée dans le tournoi en écartant en deux sets - 6-2, 6-1 - et 68 minutes de jeu l'Ukrainienne Marta Kostuyk, 19 ans et 54e mondiale, tombeuse la veille de Maryna Zanevska (WTA 68). Elise Mertens, 26 ans, et Daria Saville se sont rencontrées à quatre reprises sur le circuit et la numéro 1 belge mène 3 à 1, mais leurs derniers duels remontent à 2018. Elise Mertens s'est imposée à trois reprises en Grand Chelem, à Roland Garros (en 2017 et 2018) et à l'Open d'Australie (2018). Daria Saville l'avait emporté en 2017 lors de leur première confrontation à Rabat au Maroc. Daria Gavrilova a changé sa nationalité en 2015 pour devenir Australienne et a épousé le joueur de tennis australien Luke Saville en décembre 2018. Son meilleur classement est une 20e place mondiale en août 2017. (Belga)