Accident de Sierre - Commémoration solennelle à l'école primaire 't Stekske à Lommel

Des commémorations de l'accident de car qui a coûté la vie à 22 enfants et six adultes des écoles de Heverlee et Lommel il y a dix ans dans le tunnel de Sierre (Suisse), avait lieu lundi soir à Lommel. Les écoliers flamands se trouvaient sur le chemin du retour des classes de neige au Val d'Anniviers (Suisse).La cérémonie à Lommel s'est déroulée en cercle restreint au monument en hommage aux victimes, près de l'école primaire 't Stekske. Il y avait environ 300 invités, principalement des parents des victimes, mais aussi des représentants de la direction de l'école et de l'administration communale de Lommel. La directrice de l'époque, Nicole Gerits, a pris la parole en premier et a prononcé tous les noms des victimes de Lommel un par un. L'ancien bourgmestre Peter Vanvelthoven s'est également exprimé. "C'était le jour le plus long de ma vie, le jour le plus terrible de ma vie. Et pour vous, bien sûr, c'était bien pire", a déclaré M. Vanvelthoven. "Dix ans: cela semble une éternité, et pourtant c'était il n'y a pas si longtemps." Janne et Yoëlle, deux jeunes filles qui ont été blessées dans la catastrophe du bus mais ont survécu à l'accident, ont notamment remercié les secouristes suisses présents sur les lieux. (Belga)