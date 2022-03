Invasion de l'Ukraine - La Crimée et le Donbass sont reliés par un corridor terrestre, selon la Crimée

La Crimée, péninsule annexée par la Russie, et la région séparatiste pro-russe du Donbass à l'ouest de l'Ukraine sont désormais reliés par un corridor terrestre, a fait savoir lundi matin le vice-premier ministre de la Crimée, Georgi Muradov via l'agence de presse publique russe Ria Novosti."L'autoroute de la Crimée vers Marioupol est sous notre contrôle", affirme-t-il. Il assure que cela va aider les résidents de la région de Donetsk à s'approvisionner en biens humanitaires. Toutefois, l'Ukraine n'a pas confirmé cette annonce. La constitution d'une connexion terrestre entre les régions séparatistes d'Ukraine et la Crimée est perçue comme un des objectifs de l'invasion de la Russie en Ukraine. (Belga)