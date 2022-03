Rémi Cavagna de retour à la compétition mercredi à Milan-Turin

Trois mois après son opération à une vertèbre lombaire, Rémi Cavagna va effectuer son retour en course mercredi, a annoncé son équipe Quick-Step Alpha Vinyl lundi.

Le Français, 26 ans, sera en effet au départ de la classique italienne Milan-Turin (1.Pro) sur 199km mercredi entre Magenta et Rivoli. Rémi Cavagna n'a plus roulé en course depuis les championnats du monde fin septembre à Louvain. Il avait chuté à l'entraînement lors d'un stage de l'équipe de Patrick Lefèvere en Espagne début décembre et a été opéré d'une fracture à une vertèbre lombaire le 13 décembre. (Belga)