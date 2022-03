Toby Alderweireld et Al-Duhail qualifiés pour la finale de la Coupe de l'Émir du Qatar

Toby Alderweireld et Al-Duhail se sont qualifiés pour la finale de la Coupe de l'Émir du Qatar après leur victoire 3-2 face à Al-Sadd lundi en demi-finale. Le Diable Rouge a disputé l'intégralité de la rencontre.

Ferjan Sassi avait donné l'avance à Al-Duhail en début de rencontre (7e) avant qu'André Ayew ne remette les deux équipes à égalité. À quelques secondes du repos, Alderweireld et ses équipiers ont repris les commandes via Michael Olunga sur un service d'Edmilson Junior, l'ancien joueur de Saint-Trond et du Standard (44e). En seconde période, l'exclusion du Brésilien Ro-Ro facilitait la tâche d'Al-Duhail qui validait sa qualification via un troisième but inscrit par Karim Boudiaf (80e). La réduction du score de Baghdad Bounedjah (90e) ne changeait rien à l'issue de la partie. En finale, Al-Duhail sera opposé à Al-Gharafa, le club de Sofiane Hanni (ex-Malines et Anderlecht), qui s'est imposé 4-1 dans l'autre demi-finale face à Al-Wakra. Al-Duhail a remporté trois fois la Coupe de l'Émir du Qatar en 2016, 2018 et 2019. (Belga)