L'après-midi se passera globalement au sec

La zone de pluie qui arrose mardi quelques endroits du pays quittera le territoire en direction de l'Allemagne dans l'après-midi, indique l'Institut royal météorologique en fin de matinée. Le reste de la journée se passera au sec, sous quelques éclaircies au nord du pays.Ce soir et cette nuit, la nébulosité augmentera à nouveau. Les maxima seront compris entre 2 et 6°. Mercredi, la journée sera lumineuse et relativement chaude pour la saison puisque le mercure pourrait atteindre 20° en certains endroits. Mais le temps se dégradera au cours de la nuit et le vent se lèvera. La journée de jeudi commencera avec de faibles pluies et les températures seront moins élevées, avec des maxima de 12°. Le soleil regagnera du terrain au cours du week-end et promet un beau début de semaine prochaine. (Belga)