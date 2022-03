Météo - Quelques journées maussades avant le retour d'un soleil franc

Le ciel restera assez nuageux mardi, avec de la pluie sur le sud-est et dans le centre du pays. Les éclaircies gagneront du terrain depuis l'ouest au fil des heures. Les maxima seront compris entre 6 et 13 degrés, selon les prévisions matinales de l'Institut royal météorologique (IRM). La soirée et la nuit se passeront globalement au sec, sous des températures variant de 0 à 6 degrés.Mercredi débutera sous les nuages, éventuellement porteurs d'un peu de pluie sur l'ouest du pays. Il fera ensuite plus sec, avec temporairement de belles périodes ensoleillées. Mais cela ne durera qu'un temps et la nébulosité gagnera en intensité en fin d'après-midi, tout comme le risque d'averse sur l'ouest du pays. Le mercure pourrait grimper jusqu'à 20 degrés sur le centre. Jeudi, le ciel sera couvert avec de faibles pluies et bruines. L'ouest et le centre du pays verront le soleil, tandis que les nuages - et parfois des averses - seront au programme du sud-est. Les maxima ne dépasseront plus les 13 degrés. Vendredi, les températures resteront plus fraiches mais le temps sera ensoleillé et sec. Le ton du week-end sera alors donné. (Belga)