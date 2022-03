Près de 60 millions d'euros déjà versés aux victimes des attentats du 22 mars 2016

Fin 2021, 58,8 millions d'euros avaient déjà été versés aux victimes des attentats du 22 mars 2016 à Zaventem et Maelbeek, ressort-il mardi des derniers chiffres établis par la fédération sectorielle Assuralia à propos des indemnisations relatives à ces attaques. Les assureurs ont en outre constitué 60,6 millions d'euros de provisions pour les victimes, pour une charge totale des sinistres atteignant 119,4 millions d'euros.Au total, 1.422 victimes ont introduit auprès des assureurs une déclaration, qui concerne non seulement des décès ou des lésions permanentes, mais aussi divers dommages, en ce compris des dégâts causés à des bagages. Sur les 58,8 millions d'euros versés au titre des assurances concernées, près de 50 millions l'ont été pour des dommages corporels et moraux. Les assureurs ont également constitué 60,6 millions d'euros de provisions pour les victimes, c'est-à-dire de réserves financières destinées à garantir les obligations futures des assureurs, précise Assuralia. Une grande partie de cette somme sera utilisée dans le cadre de l'assurance accidents du travail, qui devra verser des rentes viagères aux victimes ayant subi des lésions graves. Les blessures de certains patients grièvement atteints étaient telles que leur état n'est pas encore suffisamment stable à l'heure actuelle pour clôturer l'évaluation des lésions, ajoute la fédération sectorielle. Un calcul et un règlement définitifs des dommages corporels ne sont possibles que lorsque l'état de ces personnes est consolidé, c'est-à-dire lorsque la guérison de leurs lésions n'évolue plus. Ce qui n'empêche pas que de larges avances aient déjà été proposées aux victimes, notamment pour leur préjudice moral, assure-t-on. Assuralia continue par ailleurs de prôner un nouveau cadre légal en vue d'une meilleure prise en charge des victimes du terrorisme. (Belga)