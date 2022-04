Belgrade Banjaluka - HRE Mazowsze Serce Polski remporte le contre-la-montre par équipes

HRE Mazowsze Serce Polski a remporté mercredi le contre-la-montre par équipes de la course cycliste Belgrade Banjaluka (2.1). L'équipe continentale polonaise a couvert les quatre kilomètres d'un parcours plat sur les routes de Belgrade avec une seconde d'avance sur Voster ATS et cinq sur Tarteletto-Isorex.Aucune WorldTeam n'a pris le départ de cette épreuve à étapes de cinq jours à travers la Serbie et la Bosnie-Herzégovine. Parmi les nombreuses petites équipes, on retrouve la belge Tarteletto-Isorex. L'étape de jeudi se déroulera sur un parcours plat de 122 km entre Obrenovac et Bijeljina. L'année dernière, la course a été remportée par l'Estonien Mihkel Räim, qui participe cette fois au Tour de Turquie. (Belga)