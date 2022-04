Bundesliga: 100.000 euros d'amende pour Bochum à la suite du match arrêté contre Gladbach

La fédération allemande de football (DFB) a infligé mercredi une amende de 100.000 euros à Bochum à la suite de l'arrêt du match contre le Borussia Mönchengladbach du 18 mars en ouverture de la 27e journée de Bundesliga.

Pour rappel, alors qu'il restait une vingtaine de minutes à disputer, la rencontre a basculé lorsqu'un spectateur a lancé un gobelet de bière en direction d'un des deux arbitres assistants, touchant ce dernier à la tête. Venu rapidement aux nouvelles, Benjamin Cortus, l'arbitre de la rencontre, n'a pas hésité à mettre un terme définitif à la rencontre. À ce moment-là, Gladbach menait 2-0 et le score a été entériné. La DFB a également prononcé un sursis jusqu'à la fin de la saison prochaine et un incident similaire entraînerait la fermeture partielle du stade. Bochum doit aussi développer et mettre en œuvre des projets prévoyant l'introduction d'un système de vidéosurveillance haute résolution dans son stade d'ici à la fin de 2022. En rapport avec le match de Gladbach, le parquet de Bochum a inculpé pour agression un suspect de 38 ans. "La procédure est toujours en cours, c'est pourquoi Bochum ne fera aucune autre déclaration à ce sujet", a communiqué la direction du club, qui a reçu une amende supplémentaire de 15.000 euros parce que des supporters ont jeté à trois autres occasions des gobelets sur la pelouse. (Belga)