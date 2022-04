Conflit au Yémen - L'US Navy annonce le déploiement d'une nouvelle force maritime au large du Yémen

Les Etats-unis et leurs partenaires vont déployer une nouvelle force maritime au large du Yémen, a annoncé mercredi l'US Navy, alors qu'une trêve fragile est en vigueur depuis une dizaine de jours dans ce pays de la péninsule arabique ravagé par la guerre.Cette force opèrera sous le commandement des Combined Maritime Forces (CMF) - une coalition de 34 pays - et patrouillera en mer Rouge et dans le golfe d'Aden. "La zone est si vaste que nous ne pouvons pas le faire seuls", a déclaré à la presse le vice-amiral Brad Cooper, chef des forces navales américaines au Moyen-Orient (Navcent), de la 5e flotte américaine basée à Bahreïn, et des Combined Maritime Forces. Brad Cooper a refusé d'évoquer le Yémen lorsqu'il a été interrogé sur les raisons de la création de cette nouvelle force dans la région, où d'autres opèrent déjà notamment contre la piraterie et les trafics illicites. Ravagé par sept ans d'une guerre opposant les rebelles Houthis, proches de l'Iran, aux forces du gouvernement, appuyées par une coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite, le Yémen connait depuis le 2 avril une trêve arrachée par l'ONU, qui autorise notamment les navires de carburant à entrer dans le port de Hodeida, en mer Rouge. "Nous pensons que la nouvelle force opérationnelle renforcera la sécurité et la stabilité dans la région en améliorant la coordination entre nos partenaires régionaux", a souligné de son côté le porte-parole de la 5e flotte, le commandant Tim Hawkins. (Belga)