Jupiler Pro League: L'Union lève l'option sur Lazare Amani, qui signe pour trois ans

L'Union Saint-Gilloise a levé l'option d'achat qu'elle détenait pour Lazare Amani, prêté par le Sporting Charleroi depuis le début de la saison. Le médian a signé un contrat de trois ans. Le leader du championnat de Belgique de football l'a annoncé mercredi.

Formé à l'Académie Aspire au Qatar, l'Ivoirien était arrivé en Belgique en 2016 à Eupen. Il a ensuite rejoint Charleroi en janvier 2020. Après un premier prêt à Estoril Praia lors de la saison 2020-2021, il a été prêté cette saison à l'Union. D'abord remplaçant, il n'a plus quitté le onze de base depuis janvier, convaincant le club de lever l'option d'achat. Lazare, 24 ans, totalise 28 présences en championnat, pour deux buts, et 2 passes décisives en Coupe (1 but) depuis son arrivée au Parc Duden. (Belga)