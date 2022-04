Le Pen pour "un rapprochement stratégique entre Otan et Russie" après la guerre en Ukraine

La candidate du Rassemblement National (RN) à l'élection présidentielle en France, Marine Le Pen, a plaidé mercredi pour un "rapprochement stratégique entre l'Otan et la Russie", "dès que la guerre russo-ukrainienne sera achevée et aura été réglée par un traité de paix", a--t-elle déclaré lors de la présentation de son projet diplomatique à Paris.

"C'est l'intérêt de la France et de l'Europe, mais aussi je crois des États-Unis qui n'ont (...) aucun intérêt à voir émerger une étroite union sino-russe", a estimé la candidate d'extrême droite à la présidentielle, à rebours de l'actuelle position française. Marine Le Pen a aussi assuré qu'elle ne sortirait "pas de l'accord de Paris" sur le climat si elle est élue le 24 avril, soulignant cependant que la crise climatique "ne constitue pas la priorité" de sa politique étrangère. "Je ne sortirai pas de l'accord de Paris. Je suis en effet favorable aux orientations de cet accord, puisque je souhaite abandonner le plus possible d'énergies fossiles au profit du nucléaire civil", a-t-elle affirmé. (Belga)