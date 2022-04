Le tireur du métro de New York sera poursuivi pour "attaque terroriste"

L'auteur de l'attaque armée ayant fait 23 blessés dans le métro de New York mardi, arrêté mercredi, sera poursuivi en vertu d'une loi qui prohibe les "attaques terroristes et autres violences contre (...) des transports en commun", a annoncé un procureur fédéral."Il comparaîtra devant un tribunal fédéral de Brooklyn et, en cas de condamnation, encourra une peine de prison à perpétuité", a déclaré le procureur Breon Peace lors d'une conférence de presse. (Belga)