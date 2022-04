Pro Golf Tour - Red Sea Ain Sokhna Classic: classement après le 2e tour

Le classement du Red Sea Ain Sokhna Classic de golf après le deuxième tour disputé mercredi à Ain Sokhna, en Egypte:1. Jannik De Bruyn (All) 133=66-67 -11; 2. Philipp Katich (All) am. 135=68-67, Stan Kraai (P-B) 135=65-70; 4. Baptiste Achard (Fra) 136=69-67, Maximilian Lechner (Aut) 136=66-70, Zan Luka Stirn (Sln) 136=65-71;... 9. Arnaud Galand (Bel) 139=71-68;... 27. Lars Buijs (Bel) 142=73-69, Yente van Doren (Bel) 142=71-71; 41. James Meyer de Beco (Bel) am. 143=71-72; 63. Alan De Bondt (Bel) 145=73-72; 70. Jean de Wouters d'Oplinter (Bel) 146=72-74; 114. Andrea Laurent (Bel) 154=73-81. (Belga)