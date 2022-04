Une Belge tuée dans l'accident de bus à Assouan, confirment les Affaires étrangères

L'accident de car qui s'est produit mercredi à Assouan, dans le sud de l'Égypte, a coûté la vie à une touriste belge et blessé six autres compatriotes, ont confirmé les Affaires étrangères dans l'après-midi. Au total, 10 personnes (une Belge, quatre Français et cinq Égyptiens) ont péri et 14 autres ont été hospitalisées, selon un bilan des autorités locales.

L'accident a eu lieu tôt le matin quand le bus transportant des touristes est entré en collision avec une voiture sur la route désertique longue de près de 300 km menant aux temples d'Abou Simbel. "Notre équipe de l'ambassade au Caire et les services consulaires à Bruxelles sont en contact avec le tour opérateur" qui acheminait les touristes pour prêter assistance aux victimes, a conclu un porte-parole des Affaires étrangères belges. "Nos équipes sont mobilisées pour apporter leur aide. De tout cœur avec les victimes, leur famille et leurs proches dans ces moments si éprouvants", a réagi la ministre des Affaires étrangères, Sophie Wilmès, sur le réseau social Twitter. (Belga)