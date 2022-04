Bebat a récolté un nombre record de piles usagées en 2021

Près de 3.661 tonnes de piles et batteries usagées ont été récoltées par Bebat en 2021, annonce jeudi cette organisation spécialisée dans le recyclage des piles usagées dans son rapport annuel. Il s'agit d'un record depuis sa création il y a 26 ans.

Plus d'un tiers des piles collectées (36,2%) proviennent des points de collecte installés dans les entreprises belges. Les recyparcs représentent quant à eux 26,3 % de la collecte annuelle. Les supermarchés et commerces clôturent ce trio de tête et comptent pour un peu moins d'un cinquième (19,7%) de la collecte. Le reste des piles récoltées par Bebat provient des écoles et de centres de démantèlement. Les Belges avaient rapporté 3.357 tonnes de piles et batteries usagées en 2020 et 3.624 tonnes en 2019. La collecte de 2021 équivaut, elle, à plus de 161 millions de piles. Cette année record peut s'expliquer par plusieurs facteurs, comme le nombre de points de collecte accessibles aux citoyens par exemple. En moyenne, la Belgique compterait un point de collecte pour 500 habitants, un taux bien supérieur aux autres pays européens. En outre, les Belges ne rechigneraient pas à trier leurs piles et batteries usagées, selon Bebat, qui estime que 90% de ces éléments seraient rapportés dans un point de collecte. "Cela signifie que l'on retrouve moins d'une pile par 100 kilogrammes de déchets ménagers, ce qui est un très bon résultat", souligne la porte-parole de l'organisation, Fatima Boudjaoui. De nombreuses matières premières précieuses peuvent être récupérées à partir des piles usagées. Sur l'ensemble d'une collecte annuelle, 772 tonnes de fer, 512 tonnes de zinc, 247 tonnes de plomb, 94 tonnes de nickel, 15 tonnes de cobalt et 5 tonnes de lithium peuvent ainsi, en moyenne, être réutilisées. (Belga)