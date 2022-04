Deux frères belges remportent la finale de la 15e édition de "Pékin Express"

Nicolas et Lucas Léonard, deux frères originaires de Malmedy, ont remporté la finale de la 15e édition de Pékin Express, diffusée jeudi soir sur Club RTL.Le duo belge, qui a survolé l'ensemble de la compétition baptisée cette année "Sur les terres de l'aigle royal", s'est imposé face à un couple de Français, Fanny et Jérémy Duplot. Avant la finale, Nicolas et Lucas ont remporté six étapes de l'aventure à travers les paysages du Moyen Orient et de l'Asie centrale, engrangeant la somme de 100 000 euros. En 2011, un autre duo de frères belges, Ludovic et Samuel Daxhelet, avait remporté la finale de l'émission et gagné la somme de 100 000 euros. (Belga)