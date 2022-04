Euro Hockey League - Le Waterloo Ducks corrige 8-0 les Ecossais de Grange en ouverture de la EHL-Ranking Cup

Le Waterloo Ducks a facilement pris la mesure 8-0 des Ecossais de Grange lors de son 1er match de la 'Men's Ranking Cup', le 2e niveau masculin de compétition européenne des clubs de hockey masculin, organisé par l'Euro Hockey League (EHL) dans les installations d'Egara, à Terrassa, en Espagne. Dans ce tournoi qui regroupe les 8 équipes classées en dessous du top 12 européen, les vice-champions de Belgique waterlootois affronteront dimanche au 2e tour les Allemands de Mannheimer, avant un dernier match de classement lundi.

Même si le duel entre Waterlootois et Ecossais fut équilibré dans le 1er quart-temps, le but d'ouverture de Guillaume Van Marcke (26e) a complètement fait basculer la rencontre en faveur des joueurs de Jean Willems. Dans la foulée Victor Charlet doublait l'avance sur pc (27e). Fait d'armes que l'international français allait répéter encore à trois reprises après la pause (32e, 45e, 45e, pc). Dans le 4e et dernier quart-temps, Tommy Willems (47e, ps) et William Ghislain (59e, 59e) fixaient le score à 8-0. Dimanche, le Waterloo Ducks, leader actuel du championnat belge, sera opposé aux Allemands de Mannheimer qui ont battu aux shoot-outs 5-4 les Anglais d'Hampstead & Westminster, après que la rencontre se soit terminée par un partage 3-3. Le match de classement final aura lieu lundi. (Belga)