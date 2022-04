Euromillions Volley League - Champions Final 4 : Roulers bat encore Maaseik et reste leader après la 4e journée

Roulers a pris une option pour un nouveau titre de champion de Belgique de volley, qui serait le 13e, vendredi soir. Les Flandriens ont battu leurs grands rivaux de Maaseik 3 sets à 1 (19-25, 25-16, 25-16, 25-23) en match de la 4e journée du Champions Final 4.

Dans l'autre match de la soirée Menin a pris le meilleur sur Alost 3 sets à 0 après un premier set sans fin (33-31, 25-21, 25-21) Au classement, à deux journées de la fin, Roulers possède 11 points grâce à ses quatre victoires en quatre lmatchs. Menin est 2e avec 8 points devant Maaseik (4) et Alost (0). La 5e journée, verra Roulers accueillir Alost mardi soir (20h30) et Menin se déplacer à Maaseik mercredi soir (20h00). La 6e et dernière, le samedi 23 avril proposera une "finale" entre Menin et Roulers. Alost recevra Maaseik. (Belga)