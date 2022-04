Il est toujours possible faire des dons pour l'Ukraine dans les bureaux de bpost

Les citoyens qui le souhaitent peuvent encore faire des dons de biens de première nécessité dans les 657 bureaux de bpost. Bien que la campagne de collecte se termine officiellement vendredi, les dons continuent d'affluer, a indiqué la porte-parole de l'entreprise postale, Veerle Van Mierlo.

Depuis le 21 mars, bpost collecte des biens de première nécessité tels que de la nourriture, des produits de soins corporels et des aliments pour animaux dans ses bureaux de poste à travers toute la Belgique. Ces dons sont ensuite acheminés par des volontaires de l'entreprise vers la frontière ukrainienne, où les employés du service postal ukrainien, l'Ukrposhta, prennent le relais. Deux camions transportant un total de 20 tonnes de fournitures ont quitté le centre de tri de Jumelle, dans la province de Namur, la semaine dernière. Un premier convoi était déjà parti du même centre la semaine précédente et, dans les semaines à venir, deux autres camions feront l'aller-retour en Ukraine. L'action de solidarité se termine officiellement aujourd'hui/vendredi, mais bpost a constaté une persistance de la solidarité et de l'affluence des dons. "Tous ceux qui disposent de fournitures peuvent toujours les déposer dans l'un des 657 bureaux de poste", a précisé Veerle Van Mierlo. "Cela sera certainement encore possible jusqu'à la fin de la semaine prochaine". Les personnes désirant obtenir plus d'informations peuvent se rendre sur le site www.bpost.be/ukraine. (Belga)