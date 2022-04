Météo - Quelques éclaircies entre les nuages

Ce vendredi matin, après la dissipation de la brume et du brouillard, des éclaircies se développeront, annonce l'Institut royal météorologique (IRM). Puis en cours de journée, les nuages se feront plus nombreux mais le temps restera sec. Les maxima seront compris entre 13 degrés à la côte et 19 degrés dans le centre. Le vent sera d'abord faible et variable puis faible à modéré de nord à nord-est.En soirée et la nuit prochaine, la nébulosité deviendra peu abondante avec seulement des nuages élevés. En fin de nuit, les nuages bas pourront se faire plus nombreux depuis l'est du pays. Les minima oscilleront entre 4 degrés en Hautes Fagnes et 8 degrés en plaine. Le vent sera faible à modéré de nord-est, s'orientant ensuite à l'est. Samedi matin, les nuages bas seront présents principalement sur l'est du pays, ailleurs, de larges éclaircies se développeront et le temps restera sec partout. En cours de journée, le temps deviendra ensoleillé sur l'ensemble des régions. Les minima seront de l'ordre de 12 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, 14 degrés à la côte et de 17 degrés dans le centre du pays. Le vent sera modéré de secteur est. A la côte, il s'orientera au nord-est dans l'après-midi. (Belga)