Une immense "barrière" installée à Nieuport pour se protéger des tempêtes

Une énorme barrière anti-tempête en béton est partie vendredi de Kallo, dans le port d'Anvers, pour rejoindre le port de Nieuport. Elle y sera installée pour protéger la Belgique contre les très fortes ondes de tempête.

Cette barrière constitue une partie importante de l'infrastructure anti-tempête que construit l'Agence des services maritimes et côtiers (Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust). Elle fait 23 mètres de large, 42 mètres de long et sa hauteur atteint 5 mètres. Plus tard, une structure en acier sera également construite et sera utilisée en cas de mauvais temps. "La construction de la barrière anti-tempête est unique pour notre pays", a déclaré la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics Lydia Peeters (Open Vld). "Elle est nécessaire pour protéger l'arrière-pays contre les inondations." La structure fait partie du plan de sécurité côtière qui doit protéger l'ensemble de la Côte contre les fortes ondes de tempête d'ici 2050. (Belga)