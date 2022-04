1B Pro League - Westerlo quitte la série sur un partage 2-2 avec le RWDM

Comme toutes les décisions sont déjà tombées, la 28e et dernière journée de 1B Pro League a été scindée en deux. Les matchs au programme le samedi ont vu Westerlo quitter la division sur un partage 2-2 face au RWDM et Lommel s'imposer 2-1 au détriment de Deinze. Dimanche à 20 heures, le Lierse (35 points, 6e) et Waasland-Beveren (38 points, 4e) reçoivent respectivement le dernier Virton (20 points) et l'avant-dernier Mouscron (30 points).

Au Kuipje, Westerlo, le champion (56 points), pensait que la hiérarchie serait respectée quand Jan Bernat (33e, 1-0) et Thomas Van den Keybus (53e, 2-0) lui ont donné deux buts d'avance. Mais le RWDM, son dauphin (49 points, 2e), a rétabli l'égalité grâce à Yan Vorogovskiy (71e, 2-1) et Kevin Nzuzi (76e, 2-2). Les Bruxellois affronteront le FC Seraing dans les barrages pour le maintien ou la montée en 1A. Le match aller est prévu le 23 avril à 18h30 au stade Machtens à Molenbeek et le retour une semaine plus tard à 20h45 chez les Métallos. Dans l'autre match, Koki Saito (3e, 1-0) a rapidement ouvert la marque pour Lommel et Arthur Sales a doublé l'écart avant le repos (40e, 2-0). En seconde période, Robbe Quirynen (58e, 2-1) a relancé l'intérêt de la rencontre mais le score n'a plus changé. Grâce à ce succès, Lommel se hisse en 5e position avec 35 points tout comme le Lierse (6e). Deinze conserve sa troisième place (39 points) en attendant le résultat de Beveren face aux Hurlus. (Belga)