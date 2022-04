Paris-Roubaix - Dames: le classement

Classement de la deuxième édition de Paris-Roubaix pour dames (WWT), disputé samedi sur 124,7 km entre Denain et Roubaix:1. Elisa Longo Borghini (Ita/Trek-Segafredo) les 124,7 km en 3h10:54 (moy.: 39,19 km/h) 2. Lotte Kopecky à 0:23 3. Lucinda Brand (P-B) 4. Elise Chabbey (Sui); 5. Marta Cavalli (Ita); 6. Floortje Mackaij (P-B); 7. Ellen van Dijk (P-B); 8. Chantal Van Den Broek-Blaak (P-B) 0:32; 9. Pfeiffer Georgi (G-B) 2:22: 10. Sandro Alonso (Esp); 11. Emma Norsgaard (Nor); 12. Grace Brown (Aus); 13. Alison Jackson (Can) 2:54; 14. Teuntje Beekhuis (P-B); 15. Marta Bastianelli (Ita); 16. Tiffany Cromwell (Aus); 17. Victoire Berceau (Fra); 18. Femke Markus (P-B); 19. Romy Kasper (All); 20. Alana Castrique 2:56; 21. Valerie Demey 3:00; 48. Shari Bossuyt 9:16. 62. Sanne Cant 9:19; 97. Marion Norbert Riberolle 14:46. (Belga)