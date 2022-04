Bertrand Baguette 7e des 300km d'Okayama

Bertrand Baguette (Nissan) a terminé 7e ce dimanche de la première course de la saison du SuperGT à Okayama, au Japon.Après avoir quitté Honda cet hiver, Bertrand Baguette a vécu des hauts et des bas pour sa première course de SuperGT avec la Nissan Fairlady Z GT500 du Team Impul. Parti depuis la 7e position, le Belge a profité d'un excellent rythme de course pour remonter jusqu'en troisième position avant de céder le relais à son équipier japonais Kazuki Hiramine. Ce dernier poursuivait sur cette lancée, grimpant encore d'un rang. Alors qu'ils se dirigeaient vers la deuxième place, le rythme de la voiture a subitement chuté dans les 10 derniers tours. C'est finalement à la 7e place que le duo Baguette/Hiramine a terminé la première course de la saison. La victoire est revenue à la Toyota Supra des Japonais Kazuya Oshima/Kenta Yamashita. (Belga)