Hendrik Van Crombrugge: "La pression peut être positive"

Passé d'Eupen à Anderlecht en 2019, Hendrik Van Crombrugge aura lundi la possibilité de décrocher le premier trophée de sa carrière, lors de la finale de la Coupe de Belgique qui opposera le RSCA à La Gantoise lundi au Stade Roi Baudouin.

"Quand on est à ce point proche de la possibilité de gagner un prix, il faut contrôler ce qu'on sait contrôler, à savoir la préparation et les émotions", a déclaré le gardien de but anderlechtois dimanche lors de la traditionnelle conférence de presse de veille de match. "On ne pourra gagner qu'en faisant ce qu'on fait le mieux, jouer notre jeu et y croire de la première à la dernière minute". Anderlecht n'a plus remporté la Coupe depuis 2008, et n'a plus garni son armoire à trophées depuis le titre de champion de 2017. "Je ne pense pas qu'il soit possible de faire totalement abstraction du contexte mais il faut se concentrer sur ce qu'on fait d'habitude", dit Hendrik Van Crombrugge. "Un peu de pression, ça peut être positif, ça peut être un plus pour nous pousser à être une meilleure version de nous-mêmes. Il y a une différence entre la pression, et le stress. La pression peut être positive". Anderlecht se retrouve en finale de la Coupe et en Champions' playoffs après avoir lutté jusqu'au bout avec Gand pour une place dans le top 4. Les Buffalos avaient d'ailleurs battu les Mauves 1-0 il y a un mois. "C'était une déception, mais les déceptions font partie d'une saison, qui est faite de hauts et de bas", indique le gardien anderlechtois. "La force d'un groupe, c'est de rester ensemble, de tourner le bouton et de tirer les leçons des grosses déceptions. Les défaites sont les moments dont on apprend le plus". (Belga)