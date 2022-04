Pro Golf Tour - Red Sea Egyptian Classic - 1er tour: le classement

Classement à l'issue du premier tour du Red Sea Egyptian Classic golf, doté de 30.000 euros, dimanche à Sokhna:1. Alan De Bondt (Bel) 64 -8 . Felix Schulz (Aut) 64 3. Max Hammer (All) 66 . Philipp Katich (All) am. 66 5. Florian Elender (All) 67, Julius Kreutzer (All) 67, Philip Bootsma (P-B) 67, Yannick Schütz (All) 67, Luca Galliano (Ita) 67, Pierre Rabassa (Fra) 67; 11. Jean De Wouters d'Oplinter (Bel) 68; James Meyer de Beco (Bel) am. 68; ..... 29. Yente Van Doren (Bel) 70; 58. Arnaud Galand (Bel); 97. Lars Buijs (Bel) 74; 135. Andrea Laurent (Bel) 83 (Belga)