Steven Vandeput candidat à la vice-présidence de la N-VA

L'ancien ministre de la Défense Steven Vandeput est candidat à la succession de Lorin Parys à la vice-présidence de la N-VA. Il est un des cinq candidats à ce poste, annonce le porte-parole du parti. La décision définitive sera rendue le week-end prochain.

Après le départ inattendu de Lorin Parys vers la Pro League, le parti nationaliste flamand se voit contraint de nommer un nouveau vice-président, appelé à siéger aux côtés de Valérie Van Peel. Les candidatures devaient être rentrées pour samedi soir et ont été rendues publiques dimanche. Cinq membres ont donc posé leur candidature, dont Steven Vandeput, actuellement bourgmestre de Hasselt. Sur la liste figurent également la députée fédérale Kathleen Depoorter et la députée flamande Maaike De Vreese ainsi que les deux députés bruxellois Gilles Verstraeten et Mathias Vanden Borre. Le conseil du parti prendra sa décision le week-end prochain. (Belga)