Trois blessés par balle lors d'affrontements violents en Suède

Trois personnes ont été blessées par balle lors d'affrontements violents dimanche à Norrköping, au sud-ouest de Stockholm, entre les forces de l'ordre et des manifestants qui protestaient contre un groupuscule d'extrême droite qui se targue de brûler le Coran, a indiqué la police suédoise."La police a tiré plusieurs coups de semonce. Trois personnes semblent avoir été touchées par des ricochets et sont actuellement soignées à l'hôpital", a écrit la police dans un communiqué. Les trois blessés, dont l'état n'est pas connu, sont également "en état d'arrestation, soupçonnées de crime", est-il précisé. C'est le deuxième affrontement de ce type en quatre jours à Norrköping. La première fois, les manifestants avaient protesté contre un rassemblement du mouvement anti-immigration et anti-Islam "Ligne dure", dirigé par le Dano-Suédois Rasmus Paludan. Dimanche, ils ont à nouveau manifesté dans l'optique d'un autre rassemblement, auquel M. Paludan a finalement renoncé. (Belga)