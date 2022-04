Invasion de l'Ukraine - La Russie affirme avoir détruit un important dépôt d'armes étrangères près de Lviv

L'armée russe a affirmé lundi soir avoir détruit avec des "missiles de haute précision" dans un important dépôt d'armes étrangères livrées récemment à l'Ukraine, près de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine.Les avions russes ont effectué dans la matinée une frappe contre le centre logistique des forces ukrainiennes, a indiqué le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov. "Le centre logistique et d'importants armements étrangers, livrés à l'Ukraine durant les six derniers jours par les États-Unis et des pays européens, qui y étaient stockés, ont été détruits", d'après lui. Les frappes russes se poursuivent en Ukraine. Au moins huit civils ont été tués lundi lors de bombardements russes dans les régions de Donestk et Lougansk, à l'est du pays, où les combats sont intenses, selon les autorités ukrainiennes locales. Quatre personnes ont été tuées alors qu'elles tentaient de fuir Kreminna, une petite ville de la région de Lougansk où les forces russes se sont établies, d'après Kiev. (Belga)