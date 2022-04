La Liga - Barcelone surpris à domicile face à Cadiz

Le FC Barcelone s'est incliné 0-1 sur son terrain face à Cadiz pour le dernier match de la 32e journée du championnat d'Espagne de football lundi.

Quatre jours son élimination en quarts de finale de l'Europa League, Barcelone a dominé les débats mais s'est fait surprendre en début de seconde période par Lucas Perez (48e). Malgré cette défaite, le Barça reste deuxième en Liga avec 60 points, soit le même total que l'Atlético Madrid et le FC Séville. Cadiz en profite lui pour faire une opération en or en bas de tableau et de grimper à la 16e place avec 31 points. (Belga)