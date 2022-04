Les Belges à l'étranger - Naples trébuche en fin de match contre la Roma et perd du terrain dans la course au titre

Lundi soir, Naples a partagé l'enjeu, 1-1, face à l'AS Rome dans leur rencontre qui comptait pour la 33e journée de Serie A. Les Napolitains voient l'AC Milan et l'Inter s'éloigner dans la course au titre. Dries Mertens est monté au jeu à la 83e minute pour les locaux.

La rencontre a débuté de la meilleure des manières pour le Napoli, qui a ouvert le score sur penalty grâce à son capitaine Lorenzo Insigne (11e), à la suite d'une faute subie par Hirving Lozano dans la surface romaine et signalée par l'arbitrage vidéo. Les Napolitains s'en sont allés aux vestiaires avec un but d'avance, et la deuxième période a été hachée par les nombreuses fautes et changements, voyant même l'exclusion du deuxième gardien romain Daniele Fuzato alors qu'il était sur le banc (80e). Dries Mertens est alors monté au jeu afin de mettre la pression sur la Roma qui courait après le score (83e), mais c'est bien les visiteurs qui ont réussi à égaliser par l'intermédiaire de Stephan El Shaarawy, dans les arrêts de jeu (90e+1). L'Italien était monté au jeu à la 75e minute pour faire la différence. Ce match nul ne fait pas les affaires de Naples, qui perd du terrain dans la course au Scudetto. Les Napolitains sont 3es (67 points en 33 matchs), derrière l'Inter (69 points en 32 matchs) et l'AC Milan (71 points en 33 matchs). La Roma est 5e, en embuscade à 5 points de la Juventus et 5 journées de la fin. Les hommes de José Mourinho peuvent toujours prétendre à une place dans le top 4, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions. (Belga)