Coronavirus - Aux Etats-Unis, l'obligation du masque levée dans les transports publics

Une juge américaine a déclaré lundi illégale l'obligation fédérale du port d'un masque sanitaire dans les transports publics aux Etats-Unis, et les compagnies aériennes ont immédiatement mis à jour leurs règles, après plusieurs semaines de combats judiciaires.

La magistrate, Kathryn Kimball Mizelle, qui siège à Tampa en Floride, a estimé dans sa décision que les Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), la principale agence sanitaire fédérale, avaient outrepassé leurs prérogatives en imposant cette obligation, qui s'applique notamment aux avions, aux trains, aux métros et aux autocars. Plusieurs compagnies aériennes américaines ont annoncé dans la foulée que le masque ne serait plus obligatoire, au moins sur leurs vols intérieurs. United Airlines a précisé que le changement était effectif "immédiatement" sur ses vols aux Etats-Unis, et sur certains vols internationaux, en fonction des règles dans le pays d'arrivée. American Airlines et Delta ont fait des annonces similaires. Les masques "bien ajustés protègent la personne qui les porte, même si les personnes autour n'en portent pas", a rappelé Delta. La porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, a affirmé que la décision de la juge Mizelle était "décevante", en notant que "les CDC continuent de recommander le port d'un masque dans les transports publics". Selon un haut responsable de la Maison Blanche, la décision "signifie que l'ordre des CDC de port du masque dans les transports publics n'est pas en vigueur à l'heure actuelle". L'Agence de sécurité des transports, la TSA, ne fera ainsi pas respecter l'obligation, a précisé ce haut responsable sous couvert de l'anonymat. (Belga)