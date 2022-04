David Gaudu, pas encore rétabli, renonce aux Ardennaises

David Gaudu ne sera pas au départ des Ardennaises: La Flèche Wallonne mercredi et Liège-Bastogne dimanche. Le coureur français n'est pas encore suffisamment rétabli de la bronchite dont il a été la victime depuis le Tour du Pays basque, a annoncé sa formation Groupama-FDJ mardi sur Twitter.

Le jeune grimpeur avait terminé 7e au sommet du Mur de Huy à l'arrivée de la Flèche Wallonne l'an dernier et surtout 3e de la Doyenne derrière Tadej Pogacar et Julian Alaphilippe. L'équipe Groupama-FDJ pour la Flèche Wallonne est composée des Français Bruno Armirail, Matthieu Lagadous, Rudy Molard, Quentin Pacher et Anthony Roux, du Luxembourgeois Kevin Geniets et du Suisse Sébatien Reichenbach. (Belga)