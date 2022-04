Flèche Wallonne: INEOS Grenadiers veut prolonger sa série victorieuse

Grande dominatrice du printemps, la formation INEOS Grenadiers aimerait bien ajouter, après l'Amstel Gold Race, la Flèche Brabançonne et Paris-Roubaix, un nouveau fleuron du cyclisme à son palmarès mercredi à l'occasion de la 86e Flèche Wallonne. Elle compte pour ce faire sur le Colombien Daniel Felipe Martinez (25 ans), vainqueur du récent Tour du Pays basque et 13e en 2020, et le Britannique Tom Pidcock (22 ans). Le champion du monde de cyclocross avait terminé 6e l'an dernier au sommet du Mur de Huy mais des problèmes digestifs l'ont perturbé ces derniers temps.

Le Polonais Michal Kwiatkowski, qui s'est offert de justesse l'Amstel, a fini dans le top 10 à quatre reprises à Huy. Laurens De Plus et les Espagnols Omar Fraile et Carlos Rodriguez complètent l'effectif très solide de l'équipe britannique de WorldTour. (Belga)