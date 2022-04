Invasion de l'Ukraine - Les alliés s'accordent sur la nécessité de nouvelles sanctions envers Moscou

Les États-Unis et l'Union européenne sont parvenus à "un large consensus sur la nécessité d'accentuer la pression sur le Kremlin, notamment à travers l'adoption de nouvelles sanctions", a déclaré mardi soir le gouvernement italien. À l'issue d'une réunion virtuelle entre dirigeants américain, européens, chefs d'État ou de gouvernement des pays du G7 ainsi que le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a confirmé ce consensus.Elle a affirmé sur Twitter que les sanctions occidentales envers la Russie seront encore "renforcées", tandis que l'assistance financière et sécuritaire à l'Ukraine sera revue à la hausse. "Les leaders mondiaux sont fermement unis dans leur soutien à l'Ukraine", a assuré l'Allemande. La réunion virtuelle, à laquelle ont participé les présidents polonais Andrzej Duda et roumain Klaus Iohannis, avait été convoquée par le président américain, précise Ursula von der Leyen. Les partenaires ont discuté de "la nécessité d'une aide humanitaire, financière et militaire" supplémentaire à Kiev, selon Charles Michel, président du Conseil européen. Dans une optique aussi bien de soutien "immédiat" que de reconstruction du pays dévasté par l'invasion russe, l'UE "développera un 'Fonds de solidarité pour l'Ukraine'", affirme le Belge, également via Twitter. Parmi les participants, le Japon a précisé qu'il fournirait à l'Ukraine davantage d'équipements militaires, comme du matériel de protection contre les attaques chimiques ou encore des drones de surveillance. Le chancelier allemand Olaf Scholz a quant à lui indiqué mardi que son pays veillerait à des livraisons directes d'armes et de munitions venant de l'industrie allemande. L'UE a récemment validé une augmentation de ses fonds consacrés à la fourniture de matériel militaire (dont du matériel létal) à Kiev, les portant à 1,5 milliard d'euros. (Belga)