Volet belge des attentats à Paris - Zakaria Jaffal interrogé sur son contact téléphonique avec Dahmani le 13 novembre 2015

Le prévenu Zakaria Jaffal a été longuement interrogé par les juges du tribunal correctionnel de Bruxelles, mardi, dans le dossier "Paris bis", au sujet du contact téléphonique qu'il a eu avec Ahmed Dahmani le 13 novembre 2015, jour des attentats dans la capitale française. Selon l'enquête, Zakaria Jaffal a détruit son téléphone juste après cet appel de 15 secondes."Dahmani m'avait proposé un vol de camion. C'était pour des palettes de cigarettes. Et là, il m'a dit que ça tombait à l'eau, alors je me suis énervé et j'ai cassé mon GSM", a dit Zakaria Jaffal pour expliquer ce geste, survenu le jour des attentats à Paris. Ahmed Dahmani est considéré comme l'un des logisticiens de ces attaques terroristes. Il est actuellement jugé par défaut à Paris, car il est incarcéré en Turquie pour trafic de migrants. Il ressort de l'enquête que Zakaria Jaffal avait également accompagné Ahmed Dahmani à l'aéroport de Schiphol aux Pays-Bas, lorsque ce dernier est parti en Turquie pour rejoindre la Syrie. "Oui, je me rappelle. Il a été chez le coiffeur avant, puis il a pris l'avion. Il voyageait souvent, je ne me suis pas posé de questions. Il m'a juste dit: 'j'ai une copine qui m'attend en Turquie', puis je ne l'ai plus revu", a répondu Zakaria Jaffal. Le prévenu a également déclaré qu'il avait croisé les frères Abdeslam et Mohamed Abrini au café "Time out" à Molenbeek-Saint-Jean, la veille des attentats à Paris. "J'ai pris mon café sur la terrasse, puis je suis rentré chez moi. Ils m'ont dit 'ciao' et j'ai dit 'ciao'. Rien de plus", a-t-il raconté. (Belga)