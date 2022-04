Flèche Wallonne - Julian Alaphilippe pour une 4e Flèche, Tadej Pogacar vise une première avant la Doyenne

Après les classiques flandriennes et Paris-Roubaix, place mercredi à la première des deux Classiques ardennaises avec la Flèche Wallonne. Au sommet du Mur de Huy, le champion du monde français Julian Alaphilippe (Quick-Step-Alpha Vinyl) tentera d'ajouter une quatrième Flèche à son arc face à Tadej Pogacar (UAE Emirates) au sommet de son art.

La 86e édition de la Flèche Wallonne présentera un parcours légèrement modifié au départ de Blégny. Les coureurs prendront la route de la première difficulté du jour, la Côte de Tancrémont, après 40km avant d'aborder la Côte des Forges, 15km plus loin. Après 120km, le peloton débutera la première des trois boucles du circuit local avec la première ascension de la Côte d'Ereffe pour enchaîner avec la Côte de Cherave, qui remplace le Chemin des Gueuses, et le Mur de Huy et son passage à 20%. L'arrivée sera jugée au sommet du troisième passage du Mur. Au rayon des favoris, Julian Alaphilippe, tenant du titre, tentera de s'imposer pour la quatrième fois à Huy après 2018, 2019 et 2021. Quintuple vainqueur de l'épreuve, l'Espagnol Alejandro Valverde (Movistar) disputera lui la Flèche pour la dernière fois, lui qui prendra sa retraite en fin de saison à 42 ans. Face à ces deux spécialistes, Tadej Pogacar, double vainqueur du Tour de France, sera très attendu. Sur des profils de course qui lui plaisent, le N.1 mondial, éclatant de forme depuis le début de saison, aimerait ajouter cette épreuve du WorldTour à son palmarès après avoir triomphé l'an dernier dans Liège-Bastogne-Liège. Blessé au genou, l'autre Slovène Primoz Roglic ne sera pas au départ. Côté belge, Remco Evenepoel découvrira le Mur. Dylan Teuns est lui déjà monté sur le podium (3e) en 2017. Tim Wellens et Mauri Vansevenant, révélé en 2020, devraient aussi être à l'aise sur la route de Huy. (Belga)