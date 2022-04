Invasion de l'Ukraine - L'AIEA salue le rétablissement des communications directes avec Tchernobyl

L'Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA) a déclaré, mercredi, avoir été informée par l'Ukraine que les "communications directes" entre Tchernobyl et le régulateur national SNRIU ont été rétablies, une nouvelle saluée par le chef de l'AIEA, Rafael Grossi.Le contact entre la centrale nucléaire et le régulateur avait été perdu le 10 mars, alors que les forces russes contrôlaient le site, a précisé l'agence. Ces dernières avaient saisi la centrale le 24 février et l'avaient gardée pendant cinq semaines, avant de se retirer le 31 mars. "Cette situation n'était pas viable et c'est une très bonne nouvelle que le régulateur puisse désormais contacter directement la centrale lorsqu'il en a besoin", a déclaré M. Grossi. Ce dernier prévoyait de diriger une mission d'experts de l'AIEA dans la centrale désaffectée dans le courant du mois d'avril pour vérifier la sûreté nucléaire ainsi que pour livrer des équipements et réparer les systèmes de contrôle à distance de l'agence. (Belga)