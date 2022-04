Jupiler Pro League - Le Club de Bruges passe à la vitesse supérieure dans la lutte contre le racisme

Le Club de Bruges a annoncé mercredi prendre des mesures pour lutter contre le racisme dans son stade. Les fans pourront désormais signaler immédiatement un comportement raciste via une application, après quoi les stewards seront en mesure d'intervenir contre les supporters visés.

"Il n'y a de place pour le racisme nulle part. Ni dans la société, ni dans le sport et certainement pas chez nous", a déclaré le Club dans un communiqué. "En tant que Club, nous prenons les devants dans la lutte contre le racisme. Nous menons des campagnes de sensibilisation depuis des années pour lutter contre le racisme de notre stade. Le passé a montré que ça ne fait pas assez effet, c'est pourquoi nous allons maintenant passer à la vitesse supérieure." 24.000 QR Codes ont été installés dans le stade Jan Breydel afin de permettre de détecter, d'exclure et de sanctionner les actes de racisme. Les rapports seront immédiatement suivis par le service de sécurité. Des stewards spécialement formés seront également déployés afin de détecter les comportements racistes ou discriminatoires. Les faits avérés seront sanctionnés d'une interdiction de stade d'au moins deux ans. "Le racisme est un problème social qui est présent partout, y compris chez nous", a expliqué le Club. "Une minorité absolue de nos 28.000 fans gâche la fête pour tous les autres. De nombreux fans ont indiqué qu'ils ne voulaient plus être associés à ce comportement. Si tu as des comportements racistes, tu ne fais pas partie de notre famille, tu n'es pas avec nous", a conclu le club brugeois pour annoncer cette campagne intitulée #NIETMETONS (Belga)