L'armée israélienne signale un tir de roquette de la bande de Gaza vers Israël

Une roquette a été tirée tard mercredi soir vers Israël depuis la bande de Gaza, enclave palestinienne sous blocus israélien contrôlée par le mouvement islamiste Hamas, a annoncé l'armée israélienne."Une roquette a été tirée depuis la bande de Gaza vers le territoire israélien", a indiqué l'armée dans un bref message, la police locale précisant que le projectile s'était abîmé dans un champ de la localité israélienne de Sdérot sans faire de blessés. Il s'agit du second tir de roquette depuis Gaza vers Israël depuis le début de la semaine, mais le premier depuis des mois à toucher le territoire israélien. Lundi soir, une roquette lancée depuis Gaza avait été interceptée par le bouclier antimissile israélienne "Dôme de fer". Dans la foulée de ce tir, qui n'avait pas été revendiqué, l'aviation israélienne avait bombardé des positions présumées du mouvement islamiste Hamas. Ces événements interviennent alors que la tension reste élevée en Israël et dans les Territoires palestiniens, notamment après des heurts ce weekend entre manifestants palestiniens et policiers israéliens sur l'Esplanade des Mosquées de Jérusalem, troisième lieu saint de l'islam et premier site sacré du judaïsme sous son nom de Mont du Temple. La présence de juifs - qui peuvent visiter l'esplanade à des conditions et des heures précises mais ne peuvent y prier en vertu d'un accord tacite - et de policiers sur place pendant le ramadan, a été perçue par les Palestiniens et plusieurs pays de la région comme un geste de provocation. (Belga)