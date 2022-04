Le Premier ministre espagnol affirmera sa solidarité à l'Ukraine lors de sa visite à Kiev

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a confirmé mercredi qu'il allait rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelenski, lors de sa visite à Kiev prévue ces prochains jours et qu'il redirait "l'engagement" de Madrid et l'Union européenne au pays envahi par la Russie.

"Je vais rencontrer ces prochains jours le président Zelenski et je lui transmettrai l'engagement sans faille, clair de l'Union européenne, qui est aussi celui du gouvernement espagnol, de la société espagnole, pour la paix" en Ukraine, a déclaré Pedro Sánchez lors d'une visite d'un centre d'accueil des réfugiés ukrainiens à Malaga, en Andalousie (sud). L'annonce de ce déplacement imminent du leader socialiste dans la capitale ukrainienne, dans le sillage d'autres dirigeants européens depuis l'invasion russe du 24 février, a été faite mardi par le gouvernement qui n'a pas fourni la date exacte pour des raisons de sécurité. L'Espagne continuera à travailler pour la paix en Ukraine, mais elle continuera également à envoyer "toute l'aide humanitaire et l'aide militaire" nécessaire, tout en garantissant "l'accueil sur notre territoire" des réfugiés ukrainiens, a ajouté M. Sánchez. L'Espagne a accueilli 134.000 Ukrainiens, et 64.000 d'entre eux ont obtenu une protection provisoire, incluant un logement et un permis de travail. Madrid a envoyé en Ukraine une douzaine d'avions avec à leur bord "des centaines de tonnes" d'armes et de matériel humanitaire, a indiqué lundi la ministre de la Défense, Margarita Robles. (Belga)