Pologne: trois morts, huit disparus dans un accident de mine

Trois personnes sont mortes et huit sont portées disparues, après un probable coup de grisou mercredi dans une mine de charbon du sud de la Pologne qui a également fait une vingtaine de blessés, selon la compagnie minière.

"Le bilan tragique du coup de grisou présumé de méthane dans la mine de Pniówek, à Pawlowice, s'élève à trois morts", a indiqué la société JSW dans un communiqué. A la suite de deux probables explosions, "vingt et un personnes ont été hospitalisées. Nous n'avons pas de contact avec huit personnes travaillant en bas", a indiqué plus tôt à la presse le président de JSW, Tomasz Cudny, cité par l'agence PAP. Selon la compagnie, une première explosion présumée a eu lieu peu après minuit à une profondeur de 1.000 mètres. Quarante deux mineurs se trouvaient à l'endroit de l'explosion et la plupart d'entre eux ont subi des brûlures. Une deuxième explosion a eu lieu lors de l'opération de secours touchant les secouristes. Les recherches ont été suspendues à cause de mauvaises conditions sous terre, a indiqué JSW dans un communiqué publié vers 9h30 locales. (Belga)