Frappes israéliennes sur Gaza après un tir de roquette vers Israël

L'armée israélienne a mené tôt jeudi des frappes dans la bande de Gaza, enclave palestinienne sous contrôle des islamistes du Hamas, après un tir de roquette depuis ce territoire vers Israël, ont indiqué des témoins et des sources sécuritaires.Les frappes israéliennes, les deuxièmes cette semaine, et suivant à chaque fois un tir de roquette, se sont concentrées dans le centre de la bande de Gaza, ont précisé ces témoins et des sources sécuritaires palestiniennes interrogés par l'AFP. (Belga)