Météo - Du soleil avant l'arrivée de quelques nuages

Jeudi, le temps sera d'abord ensoleillé partout mais quelques nuages feront progressivement leur apparition en cours d'après-midi sur la moitié est du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). L'ouest devrait cependant conserver un ciel ensoleillé. Les maxima atteindront 14 degrés dans les Hautes Fagnes, environ 16 degrés en bord de mer et 19 degrés en Basse Belgique, sous un vent modéré. Le long du littoral, il sera parfois assez fort avec des rafales de 55 km/h.Ce soir et la nuit prochaine, le temps restera généralement sec avec un ciel partagé entre passages nuageux et éclaircies. Les températures redescendront entre 1 degré dans les Hautes Fagnes et 9 ou 10 degrés sur l'ouest du pays avec, dans certaines vallées de l'Ardenne, encore de faibles gelées. Le vent soufflera modérément. Vendredi, le temps sera assez doux avec un ciel partiellement à parfois très nuageux. Il fera généralement sec mais quelques gouttes ne sont pas exclues. Le thermomètre affichera entre 14 et 18 degrés. (Belga)