Miguel Angel Lopez gagne la 4e étape, Bardet revient à 2 secondes du leader Bilbao

Le Colombien Miguel Angel Lopez (Astana Qazaqstan) a remporté la 4e étape du Tour des Alpes cycliste (2.Pro) qui conduisait le peloton de Villabassa à Kals am Glossglockner, dans le Tyrol autrichien, où était jugée, après 142,4 km, la seule arrivée au sommet de cette 45e édition. L'Espagnol Pello Bilbao (Bahrain Victorious) a conservé son maillot de leader, mais le Français Romain Bardet (DSM) est revenu à 2 secondes.

Il fallait attendre 62 km pour voir l'attaque du jour se dessiner. Un groupe de quinze coureurs se dégageait du peloton et compta jusqu'à 2 minutes d'avance. Juste avant l'ascension finale (12,5 km à du 4,3 pour-cent), le Britannique Ben Swift (INEOS Grenadiers), l'Erythréen Merhawi Kudus (EF Education-EasyPost), l'Israélien Omer Goldstein (Israel-Premier Tech) et l'Espagnol Unai Iribar (Euskaltel-Euskadi) sortaient du groupe de tête. Les trois premiers kilomètres de la côte, avec une pente à 9 pour-cent, redistribuaient les cartes à l'avant. Le Français Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) s'isolait en tête à 10 km de la ligne. A 4 km de l'arrivée, le Colombien Miguel Angel Lopez (Astana Qazaqstan) partait en contre-attaque. Il reprenait Pinot sous la flamme rouge et le déposait dans la foulée. Le Colombien, 28 ans, s'envolait vers son premier succès de la saison, le 22e de sa carrière. Pinot prenait la deuxième place à 7 secondes, devant son compatriote Romain Bardet (DSM), troisième à 15 secondes, qui grappillait 4 secondes de bonification. Le Français revient à 2 secondes de l'Espagnol Pello Bilbao (Bahrain-Victorious), quatrième jeudi, au général. Le Hongrois Attila Valter (Groupama-FDJ) est troisième à 12 secondes. Cette 45e édition du Tour des Alpes s'achève vendredi à Lienz, toujours dans le Tyrol autrichien, où une boucle de 114,5 km avec cinq ascensions attend les coureurs. Ce n'est qu'alors que le successeur au palmarès du Britannique Simon Yates sera connu. (Belga)